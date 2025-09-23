Lanús Gobierno ejecutó tareas de carpeta asfáltica en el Pasaje Bolaños y San Carlos (Villa Urquiza, Monte Chingolo). Asimismo, se llevan adelante trabajos de fresado en la intersección de Méndez y Condarco. Las obras se ejecutan en el marco del Plan de Pavimentación 2025.

“Estamos muy contentos porque, en esta zona, ya realizamos muchas transformaciones como las tareas de asfalto que mejoraron visiblemente el tránsito. Por eso, seguiremos integrando nuestros barrios para continuar construyendo la ciudad que nos merecemos”, remarcó el intendente, Julián Álvarez, durante su recorrida por el lugar.

Al momento, ya finalizaron un total de 60 intervenciones en esa localidad. A su vez, se pusieron en valor las luminarias ubicadas sobre la avenida Donato Álvarez y se inauguró la Plaza Hebe en la intersección con Cazón. Otras labores en marcha están ligadas a la instalación de alarmas vecinales.

En total, el proyecto incluye 90 puntos estratégicos situados en la zona comprendida entre las calles Roma, Centenario Uruguayo, Coronel Lynch y Camino General Belgrano. Al respecto, también fueron concluidas las arterias Maure (entre Condarco y Rondeau) y Bueras (entre Rondeau y Chilavert).

Con la implementación de ese sistema de trabajo, las y los vecinos contarán con más y mejores espacios públicos y mejorarán significativamente su calidad de vida mediante la optimización del tránsito vehicular y peatonal.