Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a presenciar los diversos espectáculos musicales que se realizarán por los Carnavales Lanús 2026 este lunes 16 y el martes 17 de febrero en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada. Allí se presentarán varios artistas y elencos como Los Del Fuego, Mario Luis, Marí Marí y Román El Original, entre otros.

Durante el lunes, desde las 18, brindarán sus shows Locademia Del Ritmo, Los Caprichosos de San Telmo, Los Dioses de la Paternal, Los Del Fuego y el cierre estará a cargo de Mario Luis.

Mientras que el martes y también a partir de las 18, tocarán Escalandombe, La Gloriosa de Boedo, Marí y Marí y Román El Original para finalizar la actividad.

Aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen acercarse, podrán ingresar por Salta y Purita y por Ferré y Almeyra.