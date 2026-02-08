Una enfermera de 54 años, Mariel Del Valle Juárez, fue encontrada muerta en su casa de Wilde, Avellaneda, y la Justicia ordenó la autopsia al cuerpo después de que la Policía no encontrara indicios de un crimen en la escena.

La madre de la víctima, Bianca, de 90 años, denunció que su hija había sido amenazada por su ex pareja y que había presentado una denuncia formal contra él. Mariel había expresado sus temores en una entrevista en Radio WEN, diciendo: “Si me llega a pasar algo, ya saben”.

El ex de la fallecida integra el sindicato de seguridad privada y tiene antecedentes penales. La madre de Mariel acusa a su ex yerno de ser el responsable de la muerte de su hija y reclama justicia.

La causa está siendo investigada bajo la carátula de “averiguación causales de muerte” y se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.