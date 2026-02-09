Una delegación de ocho bomberos y dos vehículos de los Bomberos Voluntarios de Bernal regresó a la localidad después de cumplir una misión de apoyo en la provincia de Chubut. La misión, que duró diez días, tuvo como objetivo colaborar con los bomberos de Esquel en la lucha contra los incendios forestales en la región.

Durante su estadía, los bomberos bernalenses se encargaron de cubrir las intervenciones en el casco urbano de Esquel, lo que permitió a los especialistas en incendios forestales y de montaña de la zona enfocarse en combatir los incendios en terrenos de difícil acceso.

El jefe del cuerpo, Jorge Froio, destacó que la labor incluyó tareas en zonas de montaña donde el ingreso debió realizarse a pie. El personal operativo estuvo acompañado por dos integrantes de la comisión directiva, quienes brindaron soporte administrativo y logístico. La comunicación con la base de Bernal se mantuvo de forma permanente durante las 24 horas para monitorear el avance de las tareas.