Juan Bernasconi, candidato a concejal por el espacio Nuevos Aires, lanzó públicamente el proyecto “Solano Municipio”, lo que marcaría reconocer la identidad y promover el desarrollo y progreso de la localidad, para que deje de depender del municipio de Quilmes y pase a constituirse como un distrito autónomo, con capacidad para tomar sus propias decisiones y gestionar sus recursos.

Bernasconi, conversó la propuesta con vecinos y referentes comunitarios, asegurando que: “Solano es una comunidad con historia, identidad y fuerza propia. Llegó el momento de que pueda decidir su destino, administrar sus recursos y resolver sus problemas de forma directa, sin depender de decisiones tomadas lejos de nuestra realidad cotidiana”.

El plan estratégico que impulsa incluye la creación de una intendencia y un Concejo Deliberante propios, así como la elaboración de un presupuesto independiente, con el objetivo de que los fondos generados en Solano se reinviertan íntegramente en la ciudad”.

Según el candidato, esta medida permitiría acelerar obras de infraestructura, mejorar los servicios y diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales de la comunidad. Uno de los puntos más innovadores de la propuesta de Ordenanza, es la implementación de un presupuesto participativo, un sistema que habilitaría a los vecinos a definir de manera democrática y transparente las prioridades en materia de obras públicas, seguridad, salud, educación y servicios: “Queremos que cada vecino tenga voz y voto sobre las decisiones que afectan su vida diaria, y que el manejo de los recursos se realice con total transparencia”, explicó Bernasconi.

La identidad cultural de Solano ocupa un lugar central en el proyecto. El candidato propone políticas orientadas a fortalecer las tradiciones y valores locales, promoviendo actividades culturales, ferias, eventos deportivos y programas de capacitación que generen empleo y oportunidades para los jóvenes. “Con autonomía municipal, podremos impulsar proyectos que respeten nuestra historia y nos permitan crecer sin perder nuestras raíces”, destacó. En el plano administrativo, Bernasconi plantea la creación de un sistema de gestión moderno y descentralizado, con oficinas barriales y plataformas digitales que permitan realizar trámites, reclamos y consultas sin necesidad de trasladarse hasta Quilmes. “Un municipio propio significa cercanía, agilidad y soluciones inmediatas. Cada minuto que un vecino ahorra en un trámite es tiempo que gana para su familia, su trabajo o sus estudios”, señaló. El dirigente de Nuevos Aires considera que San Francisco Solano tiene las condiciones demográficas, económicas y sociales para convertirse en un municipio modelo dentro de la provincia de Buenos Aires: “Tenemos población, tenemos identidad, tenemos recursos. Lo que necesitamos es la autonomía para administrarlos y la decisión política para poner a Solano de pie”, afirmó. La propuesta llega en un contexto en el que crecen los reclamos por una mayor descentralización de los gobiernos locales y un manejo más eficiente de los recursos públicos. De prosperar, el proyecto implicaría una reorganización territorial significativa, con impacto en la administración provincial y en la distribución de fondos coparticipables.