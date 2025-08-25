A través de sus redes sociales, la intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial Mayra Mendoza, salió una vez más a cruzar a la hermana del presidente Javier Milei, Karina, luego de los audios que son investigados por la justicia.

“A vos que te gustan los numeritos @JMilei

Si la coima de tu hermana @KarinaMileiOk fue del 3% de 108MM, ya lleva ROBADO $3.240.000.000 del presupuesto para personas con DISCAPACIDAD.

Con este monto se podría haber mejorado las condiciones de la ANDIS obviamente, ó pensando en #Quilmes, haber hecho 5 escuelas (justo la mitad de las obras que dejaron desfinanciadas). También se podría haber terminado la estación de tren entre Quilmes y Ezpeleta que su gobierno abandonó. Ó podría haberse realizado la primera etapa del plan hídrico, social y ambiental de los arroyos para que no suframos cada vez que llueve. También cuadras de asfalto para completar Solano. Como último ejemplo de que el destino del presupuesto nacional sea para la gente y no para su hermana, llegaban a terminar e inaugurar la obra del acceso sudeste que también abandonaron. Algo de todo esto podría haber sido la primera obra de su gobierno, porque no hicieron ni una! Son un DESASTRE.

Escribo como intendenta de #Quilmes, donde viven más de 700.000 personas, municipio al que el violento Gobierno Nacional golpea, nos sacaron las fuerzas federales de Bernal, están sacando las pensiones por invalidez, no hay presencia de desarrollo social, no hay más obras.

No se entiende que están haciendo vos, tu hermana y @VickyVillarruel pero ESTÁN MAL.”, finalizó el mensaje publicado en redes sociales.