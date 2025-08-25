La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, supervisaron este lunes el avance de la obra hidráulica de construcción y readecuación de sumideros, ubicados en el barrio El Jalón, en la zona del polo educativo de Ezpeleta Oeste, sobre la calle Ricardo Rojas entre Cuba y Costa Rica.

“Seguimos avanzando, hoy con esta obra tan importante, con el aporte que ustedes hacen pagando la tasa municipal que tiene que ver con esta retribución. No hay financiamiento de trabajos de este tipo por parte del Gobierno Nacional. Milei abandonó las obras que teníamos en marcha, hizo un desastre y lo sigue haciendo. Esto es para que progrese la zona”, destacó Mayra.

La Jefa comunal sostuvo: “En este contexto, sin ayuda del Gobierno Nacional, quisiéramos asfaltar, hacer la obra hidráulica y renovar la plaza como en otros lugares, pero vamos paso a paso, explicando qué podemos concretar. Ya llegamos con las luces, ahora con la obra hidráulica y de agua, y se reparó la de la escuela. Son mejoras que ustedes pueden ver para bien del barrio y de la comunidad".

Por su parte, Ceci Soler, aseguró: “Hoy tenemos una situación de anegamiento de agua muy cerquita de la plaza y de la Escuela Nº 34, así que con esta obra esperamos solucionar y mitigar la acumulación de agua por lluvias intensas. Es una obra hidráulica que se conecta al sistema existente y nos va a permitir drenar el agua hacia la calle Costa Rica”.

En concreto, frente al polo educativo de las escuelas EES Nº 55, EP Nº 34 y el Jardín de Infantes Nº 958, se encuentra la obra de construcción y readecuación de sumideros, que proporcionará el desagote de agua de la intersección Ricardo Rojas y República de Cuba (esquina del polo educativo). Esta obra fue una demanda de las instituciones ya mencionadas y de la Sociedad de Fomento “El Jalón”.

Las labores a realizar comprenden la rehabilitación de sumideros y otros elementos componentes del sistema de desagües pluviales los cuales requieren una inmediata intervención para lograr un adecuado escurrimiento de las aguas, evitando así anegamientos en superficie.

En este marco, la vecina Nancy Gómez, que lleva 45 años en la zona, contó: “Esta obra es muy importante para el barrio, ya que acá se inundó siempre esta esquina. La otra esquina también, Julio Casares y Florida, pero ya lo solucionaron. A Mayra la queremos y la estamos apoyando para que se pueda realizar todo lo que se tenga que hacer”. Asimismo, la veci