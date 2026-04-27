“Hoy lo importante es encontrarnos, compartir y divertirnos en cualquiera de las disciplinas donde participen. Darles la bienvenida a este polideportivo que siempre los va a recibir y agradecerles el trabajo a todos los profes y las dires, que hacen lo posible para que todos tengan esta oportunidad”, afirmó Eva frente a los alumnos, acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino, y su par de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Mellino comentó: “Los chicos vinieron a hacer una jornada de práctica deportiva en el marco de la preparación para los Juegos Bonaerenses. En mayo vamos a tener otra jornada. Para nosotros es un orgullo contar con espacios como este polideportivo que nos permiten integrar a estas escuelas”.

En tanto, el coordinador del área de Discapacidad del Municipio, Amílcar Ayala, señaló: “La idea es visibilizar, generar concientización de que este lugar es de todos y que sepan nuestros horarios para que los chicos que se preparen para los Juegos Bonaerenses, puedan acercarse a entrenar”. En la misma línea, el profesor del Centro Alter, Gastón Crivellone, aseguró: “Es súper constructivo tener este espacio, los chicos se llevan una experiencia espectacular, son lugares de aprendizaje y humanizadores”.

Vale mencionar que la convocatoria reunió unos 60 jóvenes hasta los 13 años, compartiendo una jornada de recreación y actividades deportivas en el predio del Polideportivo Municipal, donde se realizaron prácticas de atletismo, fútbol y tenis de mesa, entre otras disciplinas. El evento se lleva a cabo por primera vez con distintas escuelas privadas del distrito, con el objetivo de que los y las estudiantes se preparen para los próximos Juegos Bonaerenses. Las escuelas participantes fueron Alter; Decroly; Fronteras Abiertas; Nuevo Horizonte; Ser Especial y Centro de Día del Sur.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, y su par de Deportes, Martina Bonanata; el director general de Deportes, Lucas Tundis y su par de Educación, Leonardo Casazza, entre otros funcionarios y autoridades de las escuelas.