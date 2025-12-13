La Residencia Geriátrica El Cedro està cumpliendo 34 años de brindar atención y cuidado de alta calidad a los adultos mayores. Con un equipo de profesionales dedicados y experimentados, El Cedro se ha convertido en un referente en el cuidado de adultos mayores en la región y en la Provincia. Por tal motivo, la familia Llamas ha decidido llevar adelante una serie de destacadas celebraciones para comnparrtir con sus abuelos y sus familias.

La residencia ofrece un entorno cálido y seguro, con atención médica especializada, cuidados paliativos, fisioterapia avanzada y actividades recreativas para asegurar que cada paciente reciba el cuidado que merece. El Cedro se enfoca en brindar una vida plena y con propósito a los adultos mayores, promoviendo su independencia y dignidad.

"Estamos orgullosos de haber podido brindar amor, profesionalismo y atención a nuestros residentes durante 34 años. Cada uno de nuestro equipo, del primero al último, se enfoca en dar contención, amor y lo mejor de nosotros a cada abuelo o abuela", dijo un Norberto Llamas, director ejecutivo de El Cedro. "Agradecemos a nuestros pacientes, sus familias y nuestro equipo de profesionales por su confianza y dedicación", agregó.

La Residencia Geriátrica El Cedro es un lugar donde el amor y el cuidado se unen para hacer una diferencia en la vida de los adultos mayores.

Ubicada en Avenida Centenario 5459/61, Ezpeleta, Buenos Aires, El Cedro cuenta con un equipo de profesionales que trabajan juntos para brindar atención personalizada y de alta calidad a cada paciente.

Servicios y Actividades

- Atención médica especializada

- Cuidados paliativos

- Fisioterapia avanzada

- Actividades recreativas

- Atención psicológica

- Nutrición personalizada.