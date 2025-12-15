La comunidad de Quilmes se encuentra de luto tras el fallecimiento de la locutora Cristina Oller, una reconocida profesional de la voz que se convirtió en un emblema cultural del distrito. Oller era la cara visible en cada presentación de los eventos culturales organizados por el Municipio de Quilmes y, además, fue históricamente "la voz" de Radio Quilmes FM, donde conducía su programa "Silbando bajito".

La locutora se encontraba con problemas de salud desde hacía meses. A pesar de su entereza y la atención de profesionales, su situación no pudo ser superada. Conocida su partida anoche, las redes sociales se multiplicaron rápidamente con muestras de profundo pesar y tristeza, destacando unánimemente su gran profesionalismo y sensibilidad.

Como consecuencia de su pérdida, Radio Quilmes comunicó que este lunes no realizará programas en vivo, en señal de reconocimiento a su trayectoria. Además, el Club Social Deportivo y Cultural Mitre despidió a su socia y amiga, asegurando que su "querida voz siempre resonará" en sus corazones.

Cumpliendo su deseo, los restos de la locutora Cristina Oller fueron cremados esta mañana, acompañada únicamente por sus seres más cercanos.