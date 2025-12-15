Con la presencia de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, se desarrolló un nuevo operativo integral de limpieza en el Barrio Ferronaval, de Ezpeleta, en el radio comprendido por las calles Río Negro, Río Gualeguay, Tupungato y Río Grande, como parte del programa Quilmes Limpio.

"Es importante seguir trabajando mancomunadamente entre el Estado Municipal, la sociedad y la comunidad organizada para que nuestras localidades estén cada día más lindas, limpias y que sean también ambientalmente responsables", destacó Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Y sostuvo: "Para nosotras es un orgullo y un desafío seguir manteniendo el ritmo de la gestión de nuestra querida compañera Mayra Mendoza, que desde hace seis años nos empuja todos los días a tener una gestión eficiente y un Municipio cercano a nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, García remarcó: "Continuamos el programa Quilmes Limpio y vamos a seguir con este mismo ritmo de trabajo, siempre hablando con el vecino, escuchando, programando y tratando de dar soluciones, esa es nuestra tarea".

El operativo fue muy bien recibido por los vecinos y las instituciones del barrio. Jorge Heredia, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Ferronaval de Ezpeleta, expresó: "Les agradezco que hayan venido a visitarnos con este operativo. Estamos muy conformes".

Las tareas implementadas incluyen levantamiento de ramas, barrido, desmalezado, fumigación, reparación de luminarias y pintura de cordones, desplegando aproximadamente 45 trabajadores con diversas maquinarias tales como cuatro camiones volcadores y dos retropala, entre otras.

Durante todo el 2025, el Municipio desarrolló distintas actividades en el marco de la iniciativa Quilmes Limpio, un programa impulsado por la gestión encabezada por la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, con el objetivo de mejorar las condiciones de los distintos barrios.