Un móvil del canal de noticias LN+, con el Pelado Trebucq en el piso, se encontró con una reacción inesperada al consultar a los vecinos de Quilmes Centro sobre los resultados de las elecciones del domingo. Contrario a la expectativa de encontrar un ambiente de descontento, los entrevistados expresaron su conformidad y aprobación con la intendenta Mayra Mendoza y el triunfo de su fuerza política, Fuerza Patria.

Este miércoles, Trebucq, fin al oficialismo mileista desde sus inicios, se mostró visiblemente sorprendido ante los testimonios de varias mujeres de entre 40 y 70 años, quienes manifestaron su satisfacción con la gestión local. “Sí, conformes, muy, muy bien”, fue una de las frases recurrentes escuchadas en la calle.

Una de las vecinas consultadas afirmó que la intendenta “le ha hecho un hermoso trabajo acá”, mientras que otra aseguró que “ningún intendente varón ha hecho nunca lo que ha hecho ella”. Estos comentarios reforzaron la percepción de que la gestión de Mendoza goza de un amplio respaldo entre los residentes.

La conversación también abordó los problemas locales. Los vecinos señalaron la “falta de trabajo” y el “cierre de empresas” como las principales preocupaciones, pero lo hicieron con un enfoque pragmático y atribuyendo la responsabilidad de estos problemas a la situación económica a nivel nacional, sin vincularlos directamente a la gestión de la intendencia.

La victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza por un margen de 14 puntos fue calificada por los vecinos como “una buena elección”. Trebucq, visiblemente perplejo, concluyó el reporte con una sensación de que la realidad en la calle no siempre se alinea con el guion preestablecido por algunos medios de comunicación.