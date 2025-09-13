La canción que el reconocido folclorista Sergio Galleguillo le dedicó a Quilmes, donde se presentará en el Teatro Cervantes el 25 de este mes

El folklore vuelve a vibrar en Quilmes de la mano de Sergio Galleguillo, uno de los artistas más queridos y representativos del género, que le dedicará una reciente canción a la ciudad que lo tiene enamorado. El encuentro será en el Teatro Cervantes el jueves 25 de septiembre a las 21 horas, donde el público podrá disfrutar de un repertorio que recorre clásicos y nuevas canciones que lo han convertido en un referente indiscutido de la música argentina.

Galleguillo, nacido el 22 de enero de 1969 en La Rioja, se caracteriza por su estilo alegre, festivo y profundamente arraigado en las tradiciones de su tierra. A lo largo de su carrera, supo ganarse el corazón del público con su carisma y su inconfundible impronta, consolidándose como uno de los cantores más populares del folklore contemporáneo.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro (Peatonal Rivadavia 129) y a través de Plateanet

El show promete ser una cita imperdible para los amantes de la música nacional y una oportunidad para volver a encontrarse con las raíces y el espíritu festivo del folklore argentino.