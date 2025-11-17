El dirigente quilmeño y titular del Grupo Realizar, Julio Nieto, viene desde hace tiempo mostrándose en numerosas actividades y presentando pr0puestas para el distrito; cuando se lo consulta sobre su ambición política electoral, siempre menciona el 2027 como el año donde apostará fuerte en lo local.

Entre las propuestas que quiere desarrollar en Quilmes, Nieto volvió a poner en discusión un viejo proyecto que tuvo en vilo durante muchísimo tiempo a toda la zona sur: La idea de desarrollar una ciudad de cara al Rio denominado 'Nueva Costa del Plata', en el que Techint sería parte de la iniciativa, ya que es dueña de una porción importante de tierra en esa zona.

En el posteo en redes de esta iniciativa que hizo en redes, caminando por las playas bernalenses, el referente del Grupo Realizar subió un video, donde escribió: "Voy a impulsar Quilmes con trabajo real, planificación seria y un Estado presente que acompañe a quienes producen, emprenden y construyen todos los días la ciudad que soñamos. Juntos vamos a transformar Quilmes en un lugar de oportunidades, desarrollo y orgullo para cada vecino #quilmes".