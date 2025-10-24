La Diócesis de Quilmes, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) y los Centros Barriales de la Familia Grande del Hogar de Cristo firmaron un convenio Marco y Específico para la puesta en funcionamiento de un nuevo ámbito de atención del MPBA en los inmuebles donde funciona el Centro Barrial Jorge Novak (Formosa 169, Don Bosco, y Capilla Nuestra Señora de Itatí, de la calle Pampa y Falucho, Villa Itatí).

Se busca coordinar un proyecto que garantice a las personas que se vinculan con los Centros Barriales de la Familia Grande del Hogar de Cristo y vecinos del barrio, el acceso a la justicia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, y del Ministerio Público Tutelar, que se desprenden del MPBA.

Participaron de la firma del convenio Monseñor Carlos José Tissera, Obispo de Quilmes, el Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y el Hermano Mario Daniel Romanín, salesiano que acompaña los Hogares de Cristo de Villa Itatí. Además, acompañaron el acto que se llevó adelante en el Obispado de Quilmes, Marcelo Dragui, Fiscal General de Quilmes, Noemí Pérez, Defensora General de Quilmes, el Fiscal Daniel Ichazo, funcionarios del MPBA y la Hermana Cecilia Lee, religiosa de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María.