Lanús Gobierno está llevando adelante una importante obra en San Lorenzo y Domingo Purita (Barrio El Morro). Por este motivo, el intendente, Julián Álvarez, visitó la zona y supervisó los trabajos que apuntan a incorporar un nuevo sitio al aire libre en la ciudad.

“Estamos muy contentos de continuar mejorando y extendiendo la calidad de nuestro espacio público para lograr un distrito más sustentable y, a su vez, proporcionar mayor cantidad de lugares de encuentro y recreación para que las y los vecinos disfruten en su tiempo libre”, recalcó el Intendente.

Entre las labores, se realizará el recambio de luminarias, se colocará mobiliario urbano y se construirá una cancha de fútbol. En ese marco, se están efectuando diversas tareas de infraestructura, senderización, reforestación, poda, pintura y albañilería, entre otras.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.