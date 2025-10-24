El concejal de Avellaneda por el Frente Renovador–Unión por la Patria, Luca Bertolotto, participa, en representación de Sina Solutions, de una nueva edición de la Feria de Cantón. Encuentro internacional, en el que Bertolotto, junto al director de Sina Solutions, Víctor Luo, tienen el objetivo de fortalecer la vinculación productiva y tecnológica entre Argentina y China, y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para empresas y gobiernos locales.

La visita comenzó con la participación en la Feria de Cantón, un encuentro que reúne a más de 35.000 expositores, 500.000 compradores y 1,5 millones de metros cuadrados de exposición, distribuidos en tres fases dedicadas a distintos sectores productivos. Bertolotto y Luo fueron invitados a la Gala de Honor, un espacio de encuentro entre representantes de gobiernos, organismos internacionales y empresas de todo el mundo. “La magnitud de la Feria de Cantón refleja el dinamismo del comercio global y la importancia de generar alianzas estratégicas que beneficien a nuestras economías locales”, destacaron los representantes de Sina Solutions.

En la ciudad de Chenchen, la comitiva mantuvo una reunión con representantes de una empresa líder en el sector de luminarias, ubicada en una región que concentra el 95% de la producción mundial de ese rubro. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a innovación tecnológica, producción sustentable y desarrollo industrial, explorando oportunidades de cooperación y transferencia de conocimiento entre empresas argentinas y chinas.

Otra de las actividades destacadas fue el evento de coworking con empresarios argentinos en China, que contó con la presencia de la Cónsul Argentina en Cantón, María de los Ángeles Arrieta. El encuentro permitió intercambiar experiencias y proyectar futuras iniciativas conjuntas orientadas a promover inversiones y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.

En el marco de la agenda, Bertolotto y Luo también participaron de una reunión con representantes del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), donde se analizaron estrategias de cooperación bilateral y se evaluaron mecanismos para potenciar la presencia argentina en el mercado asiático. Asimismo, la comitiva visitó la Oficina de Desarrollo Municipal de Zhongshan, donde fueron presentados proyectos vinculados a innovación urbana, planificación territorial y energías limpias. Participaron Lin Jun, del CCPIT de Zhongshan, Wang Jin, subsecretaria de Comercio, y Wu Hai, responsable de Relaciones Públicas. El intercambio permitió conocer experiencias locales en gestión urbana y abrir la posibilidad de futuros proyectos conjuntos en materia de innovación y cooperación técnica.

El encuentro de networking organizado por Sina Solutions fue uno de los momentos más relevantes de la visita. Allí, Bertolotto y Luo presentaron las principales líneas de trabajo de la consultora, orientadas a conectar empresas argentinas con socios estratégicos en China. Empresarios participantes destacaron la relevancia de la iniciativa y la importancia de fortalecer la cooperación productiva y tecnológica entre ambos países.

Las actividades desarrolladas en Guangdong consolidan una agenda de trabajo enfocada en la cooperación, la innovación y el intercambio comercial sostenido. Para Luca Bertolotto y Sina Solutions, este viaje representa un paso significativo hacia la construcción de puentes estratégicos entre Argentina y China, impulsando la competitividad de las empresas locales y abriendo nuevos espacios de colaboración en el escenario global.