La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, coordinó este sábado desde la sede de la Secretaría de Servicios Públicos y frente al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tareas que realizan las diferentes áreas municipales, y recorrió las zonas de los arroyos, barrios y calles del distrito que fueron afectadas por las intensas tormentas que azotan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En Quilmes, las tormentas dejaron más de 115mm de agua caída en las ultimas 24 horas, superando en apenas un día el promedio mensual de octubre, que es de 110mm; mientras que solo entre las 3AM y las 7AM de hoy, la precipitación arrojó 76mm en solo 4 horas.

"Durante toda la noche y desde el viernes, estamos supervisando los operativos de prevención y asistencia que llevamos adelante por la alerta naranja. En solo 8 horas cayeron más de 115mm de agua, el equivalente a lo que suele llover en un mes. Por eso seguimos trabajando en cada barrio para acompañar a las familias y atender cualquier situación de emergencia", sostuvo Mayra.

Y enfatizó: “La alerta continúa durante todo el día y se esperan fuertes vientos, por lo que les pido a los vecinos y vecinas extremar los cuidados: evitar salir si no es necesario; no dejar objetos sueltos en balcones o patios, y no refugiarse bajo árboles o postes. Y ante cualquier situación comunicarse con los números de emergencia”.

El Municipio de Quilmes inició desde la jornada del viernes tareas de asistencia y prevención con un despliegue de más de 1.000 agentes de los sectores de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil, entre otras áreas, en articulación con Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas con abundante caída de agua, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento intensas, importante actividad eléctrica y ocasional granizo.

En este marco, los esquemas de trabajo y prevención que se ejecutaron durante los últimos días continuarán durante el resto de la jornada de hoy, mañana domingo y los próximos días, con las diferentes Bases Regionales y Operativas, realizando tareas post temporal, por lo que proseguirá la limpieza de los arroyos, desobstrucción de sumideros e higiene urbana, en general.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos y vecinas extremar los cuidados y ante cualquier eventualidad, comunicarse a los siguientes números:

-103 Defensa Civil

-107 SAME

-911 Policía

-147 Seguridad Ciudadana

-100 Bomberos

-0800-321-2842 AySA

-0800-222-0450 Edesur.