Este lunes 27 de octubre, Lanús Gobierno otorgará nuevos turnos gratuitos para el servicio del Quirófano Móvil. Las vecinas y los vecinos que deseen acceder a la atención veterinaria deberán acercarse al Parque Municipal Juan Piñeiro (Dardo Rocha 4350, Remedios de Escalada) a partir de las 9 horas. Los turnos se entregarán por orden de llegada y tendrán cupos limitados.

Para poder recibir el turno, será obligatorio presentar el DNI con domicilio en Lanús. En caso de lluvia, la jornada será reprogramada.

Las castraciones se realizarán entre el martes 28 y el viernes 31 de octubre, en el mismo espacio. Antes de cada intervención, un profesional veterinario evaluará a las mascotas para confirmar que estén en condiciones adecuadas para ser castradas o vacunadas.

Conocé los requisitos para castrar a tu mascota:

Peso:

Gatos y gatas: desde 2 kilos.

Perros y perras: de 4 a 25 kilos.

Edad:

Gatas y perras: de 6 meses a 8 años.

Gatos y perros: de 8 meses a 8 años.

Condiciones particulares:

Algunas razas requieren evaluación clínica o estudios prequirúrgicos.

En celo:

15 días posteriores a la finalización.

Preñadas:

Hasta los 30 días de gestación.

Post parto:

2 meses después de la parición.

Braquicéfalos:

No se castran, al igual que sus mestizos (de trompa chata).

Además, sin necesidad de turno previo, se aplicará la vacuna antirrábica anual. Para ello, solo será necesario acercarse de lunes a viernes, de 9 a 12 horas.

El Quirófano Móvil es un operativo itinerante que se puso en marcha por primera vez en junio de 2024. Durante 2025, ya se llevaron adelante 84 jornadas en distintos puntos de la ciudad y se brindaron 1.430 atenciones veterinarias.