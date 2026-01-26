El intendente de Lanús, Julián Álvarez, visitó las obras que se concretaron en el Centro de Formación Profesional (CFP) N° 401, ubicada en Ferré N° 3101 en Remedios de Escalada, que incluyeron la incorporación de baños por primera vez en el establecimiento, además de la puesta en valor integral de diversos espacios.

“Concretamos un plan de obras que garantiza derechos básicos e indispensables como estudiar en un lugar digno. Es una mejora sustancial tanto para las alumnas y los alumnos, como para las y los docentes y directivos que desempeñan funciones en este centro tan importante, que vincula a la educación con el mercado laboral”, destacó Álvarez.

Por su parte, la directora del CFP, Natalia Aguirre, relató: “Es importantísimo el apoyo del Municipio, son obras grandes que nosotros no podemos hacer solos. Sí podemos hacer pequeñas refacciones pero la construcción de un baño desde cero es imposible y, por primera vez, los alumnos van a tener baños como corresponde así que estamos sumamente contentos y agradecemos inmensamente al Intendente que nos haya apoyado en esta necesidad básica que nosotros teníamos”.

El proyecto contempló la ejecución de nuevos baños con su respectivo equipamiento, ya que antes no había en el lugar; la incorporación de un tanque de reserva y un termotanque con adecuación de instalaciones; la provisión de nuevas carpinterías para el acceso a talleres e integración con el edificio existente; una nueva oficina administrativa; y tareas de pintura de corredores y cielorrasos.

El lugar cuenta con una oferta académica compuesta por cursos y talleres de administración, electrónica de audio, mantenimiento de edificios, fabricante de calzados, páginas web, portugués p/turismo, diseño gráfico, marketing digital, recreación de grupos, operador de informática, portugués p/gastronomía, gasista (pre-inscripción), energía renovable, liquidación de impuestos, portugués p/negocios, programador para dispositivos móviles, cuidado de niños/as, reparación de PC, colocador de durlock, electricista (pre-inscripción), programador WEB, cerrajero, montador sanitarista, conservas de frutas, operador de máquina textil, confección de bolsos y mochilas, lencería y corsetería, mecánica de automotores, electricista de automotores, marroquinería, pizzero y rotisero.

También participaron de la actividad: la secretaria de Educación, Culturas y Deporte, Natalia Gradaschi; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús, Nicolás Russo; y el presidente del Consejo Escolar, Roberto Crovella.