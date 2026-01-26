Un voraz incendio se desató a las 15 horas en la reserva ecológica del Parque Industrial de Bernal Oeste, causando la pérdida de numerosas especies autóctonas, según señalaron. Informes preliminares dan cuenta de la falta de mantenimiento de los industriales en ese enorme predio que esta bajo su tutela, causas que podría haber sido la causa del siniestro.

Seis dotaciones de Bernal participaron en el operativo de extinción del incendio, pero un camión sistema y una autobomba no pudieron acceder a la reserva debido a las malas condiciones de los caminos internos.

Las autoridades locales aún no han emitido un informe oficial sobre el incidente, pero se espera que se realicen investigaciones para determinar las causas exactas y evaluar los daños.