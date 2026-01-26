El siniestro ocurrió este lunes 26 de enero en una vivienda de Barrio Parque. La víctima, Lisandro “Licha” Cabeza, era un conocido y querido multifacètico, dedicado en los últimos tiempos a la cocina inclusiva.

Una profunda conmoción tras conocerse el fallecimiento de Lisandro Cabeza, de 60 años, quien perdió la vida este lunes al incendiarse su habitación. El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la calle Carabelas, entre Independencia y Labardén, a metros de la Plaza del Maestro en pleno Barrio Parque.

El Siniestro

Según las primeras pericias realizadas por el cuerpo de bomberos y la policía local, aún nadie arriesga las causas del inicio del fuego. Licha tenía desde hace unos meses ambas piernas amputadas producto de un avanzado cuadro diabético.

A pesar de que los Bomberos Voluntarios arribaron rápidamente tras el alerta de los vecinos y lograron contener el foco ígneo para que no se propagara al resto de la vivienda, al ingresar al dormitorio hallaron el cuerpo de Cabeza ya sin vida.

Lisandro Cabezza, conocido por todos como "Licha", hizzo su carrerael sector gastronómico de la zona sur. Su trayectoria incluyó su emprendimiento "La Dorotea", brindó servicios en numerosos salones de fiestas y restaurantes de Quilmes.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de pesar en redes sociales, donde colegas y amigos lo recuerdan no solo por su talento en la cocina, sino por su calidez humana y su resiliencia.

Quienes hacemos EL SUBURBANO le enviamos nuestras condolencias a sus familiares.