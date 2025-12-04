Lanús Gobierno informa a los vecinos y a las vecinas que este sábado 6 de diciembre, de 11 a 19, se desarrollará el “Skate Fest” en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, en la localidad de Remedios de Escalada. Se trata de una jornada urbana de skateboarding & quad skate donde se realizarán competencias de game of skate, best trick y el campeonato oficial de quad skate femenino, además de contar con shows musicales, intervenciones artísticas, radio abierta y entrevistas en vivo.

La actividad se dividirá en dos sectores: por un lado, en el playón deportivo estará el game of skate masculino y femenino sub18, a partir de las 13; el best trick skateboarding masculino y femenino sub18 a las 16, mientras que la misma disciplina para mayores de 18 años se concretará a las 18; y la entrega de premios y reconocimientos será a las 19. A su vez, en el skatepark habrá pista libre de skate y quad skate a las 13 y a las 17:30; best trick quad skate a las 15:30; y a las 18 se otorgarán los premios y reconocimientos.

Esta iniciativa es organizada en conjunto entre el Municipio y Lanús Skate Club, la Asociación de Skaters Unidos de Argentina (ASUA) y la Federación Argentina de Skateboarding (FASB), con la finalidad de fortalecer el desarrollo de las culturas urbanas y del deporte alternativo en el distrito, como así también promover el encuentro, la participación y la integración de las y los lanusenses.