El Banco Provincia tiene nuevos directores.

Luego de las idas y vueltas producto de la negociación entre las fuerzas políticas de la Provincia, finalmente se constituyó en flamante directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Entre la nómina de funcionarios que tomarán responsabilidades en el BAPRO se encuentran tres dirigentes de peso en la Región:

Como Director titular, se ubica a Julio Pereyra, quien fue ex intendente de Florencio Varela y diputado nacional.

En tanto, como Directores Asociados está el lanusense Adrián Urrelli (ex diputado provincial) y el quilmeño Fernando Pérez (ex diputado provincial).