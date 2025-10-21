A la vista de todo el mundo, tres importantes referentes del peronismo quilmeño fueron vistos tomando café durante un largo rato en una conocida cafetería de Bernal Centro.

Si bien aún no dejaron trascender los motivos, todo hace suponer que el encuentro tiene mucho más que ver con el 2027 que con el próximo domingo 26.

En la mesa charlaron durante un largo rato, el ex intendente, Francisco 'Barba' Gutiérrez, quien busca nuevamente ir por la UOM; el actual defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, ex concejal, y ex funcionario de Quilmes, Angel Domingo García, que si bien por su cargo no puede hacer política partidaria, se trata de un hombre ligado a la actividad pública desde siempre; y Ricardo 'Oli' Argüello, referente del barrio La Paz, y un hombre con relaciones y vínculos, no sólo en el PJ, sino en otras fuerzas.

Los tres con relaciones o acuerdos directos o indirectos con el gobierno de Quilmes.