“Es un orgullo representar a tantas mujeres que día a día construyen, lideran y transforman la realidad con compromiso, esfuerzo y empatía. Mujeres Líderes en Acción está presente en cada espacio donde se debaten las ideas y se diseñan las políticas que definen el futuro”, expresó Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, al participar junto a una importante comitiva en el Foro Anual WEF Argentina 2025, realizado el 20 de octubre en el Hotel Hilton Puerto Madero.



El Women Economic Forum (WEF) es una de las plataformas internacionales más prestigiosas dedicadas al liderazgo femenino, la innovación y el empoderamiento económico de las mujeres. La edición argentina reunió a empresarias, emprendedoras, profesionales y dirigentes de distintos sectores productivos del país, con el propósito de compartir experiencias y promover la participación activa de las mujeres en el desarrollo sostenible, la economía y la transformación social.

Durante la jornada, la comitiva de Mujeres Líderes en Acción participó junto a las Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (MEFEBA), consolidando una agenda común orientada a fortalecer la presencia femenina en los espacios empresariales, industriales y de decisión.

El encuentro incluyó un almuerzo de camaradería junto a las referentes de MEFEBA y el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale, quien destacó la importancia del trabajo conjunto para potenciar las oportunidades de desarrollo y crecimiento en la provincia.

“Estos espacios nos inspiran, nos unen y nos fortalecen como red. Cada historia que se comparte en el WEF reafirma que el liderazgo femenino no es una excepción, sino una realidad que está transformando la economía y las comunidades”, subrayó Torres.

El foro abordó temáticas de actualidad como las economías regionales en movimiento, las empresas con propósito, la inteligencia artificial aplicada a la industria cosmética, el fútbol femenino, la influencia digital, la salud mental, y los desafíos de las nuevas generaciones en el entorno tecnológico.

Cada panel reflejó la diversidad y la fuerza de las mujeres argentinas que lideran con visión, compromiso y sensibilidad.

El WEF Argentina 2025 reafirmó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, poniendo en el centro de la conversación el papel estratégico de las mujeres en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico inclusivo.

“Liderar desde la acción es nuestro propósito. Las mujeres que formamos parte de esta red entendemos que el cambio se construye trabajando juntas, con visión, valentía y solidaridad. Desde Mujeres Líderes en Acción seguiremos impulsando espacios que inspiren y transformen”, concluyó Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción.