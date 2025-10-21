El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra recibieron a la ministra provincial de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis para encabezar la entrega de seis viviendas en Isla Maciel, en el marco del programa integral de urbanización del barrio, dándole continuidad a la expansión de este proyecto habitacional.

También visitaron Villa Corina, en donde junto a muchos vecinos del barrio recorrieron las tareas concretadas para la puesta en valor de las torres del complejo de edificios.

Mientras que, en Sarandí, las autoridades también visitaron la construcción de 208 viviendas. Allí, la obra consta de departamentos de 2 y 3 ambientes con patio y espacio guardacoches.

En el contexto actual donde el gobierno nacional frena la obra pública, Avellaneda con el apoyo de la Provincia avanza para garantizar el derecho a la vivienda y el bienestar de la comunidad.