El Coro de Niños y Niñas de la Municipalidad de Berazategui atravesó a distintas generaciones en sus 40 años de historia y, para festejar su trayectoria, presentó un gran concierto del que participaron coristas de todas las épocas.

El director y fundador del Coro Municipal de Niños y Niñas, Edgardo Palotta, recalcó: “Este Coro tiene 40 años ininterrumpidos de contribución a una niñez creativa y sensible”.

Una ex integrante del Coro, Celeste Martínez, recordó: "Participé del Coro de Niños y Niñas en el año 1985, cuando se fundó. Para mí es una gran emoción. Hoy es un día maravilloso porque este espacio cultural nos dio muchísimo".