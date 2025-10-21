La Ciudad desalojó en el barrio de Belgrano una casa que estuvo tomada durante los últimos siete años. El objetivo de los desalojos de inmuebles usurpados es proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y llevar tranquilidad a los vecinos. Desde el inicio de la actual gestión fueron recuperados y devueltos a sus dueños 462 inmuebles.

La propiedad liberada está en Amenábar 2248, a dos cuadras y media de la avenida Cabildo. También se clausuraron dos entradas vecinas, que estaban sin numeración. La orden de desalojo fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°3, a cargo del juez Sebastián Francisco Font.

“Vamos a seguir garantizando que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad. Los porteños merecen vivir con seguridad y tranquilidad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Del operativo participó la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio y la Red de Atención.

Durante la actual gestión se han recuperado sitios históricos que estuvieron usurpados por décadas. También fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución y en San Telmo. Y más recientemente un PH en la avenida San Juan, a dos cuadras de la 9 de Julio, y un gran galpón donde funcionó el mercado frigorífico Canning, que estaba tomado desde hacía más de una década en Palermo.

Además, se realizaron 11 megaoperativos para desalojar a unos 17 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra.

También se desarticularon las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso, y la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro. Y fueron liberadas múltiples plazas y veredas para facilitar la libre circulación de los vecinos y la limpieza del espacio público.