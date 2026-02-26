El Planetario arranca con un gran festival y la música urbana inunda el Velódromo como nunca antes. Habrá cine en el río, terror en la Usina y fiesta en La Boca.

El velódromo recibe una avalancha trapera

Este sábado se hará el festival Nación Urbana BA, una propuesta ideal para disfrutar con familia o amigos y vibrar con el talento y la energía de las calles porteñas. Habrá música en vivo y DJ sets a cargo de Ronpe 99, JuicyNise, Doly Flackko y Emirsito y muchos más. Además, contará con un patio gastronómico para comer algo rico. Será de 18 a 23.30 en el Velódromo (Av. Casares y Av. Belisario Roldán).

Los astros se van de fiesta al Planetario

Llega el Festival Planetario para inaugurar el año en el espacio de divulgación científica por excelencia de la Ciudad. Habrá actividades desde las 13 con funciones de Agujeros negros y Universo en movimiento, una experiencia inmersiva en el domo, el espectáculo Entre tango y mate y una charla especial a cargo de Diego Golombek. Será este sábado en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n). Las entradas son gratuitas y por orden de llegada. Toda la programación: planetario.buenosaires.gob.ar

El gran Cyrano se baja del escenario

Después de tres temporadas, más de 250 funciones y 200 mil espectadores, la superproducción protagonizada por Gabriel Goity se despide con una última presentación gratuita. Será este sábado a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal). Se entrega una entrada por persona desde las 18 en la puerta.

El terror se apodera de la Usina

Este domingo a las 18.30, Monster Buu Band ofrecerá un show lleno de ritmo, humor y color en la Usina del Arte (Caffarena 1). El grupo presenta un espectáculo para toda la familia que combina fantasía y rock, con canciones originales que viajan entre el pop, el funk, el rap y el folclore. Las entradas se pueden reservar en usinadelarte.ar

Darín, Lanzani y el cine van al río

En el Parque de la Memoria (Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745) se proyectará Argentina 1985, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani que retrata la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes llevaron adelante el Juicio a las Juntas. Se hará este sábado a las 18.30.

Abren los miradores de la Ciudad

Admirar la ciudad desde arriba es una experiencia única que hay que hacer al menos una vez en la vida y esta puede ser la oportunidad: abrió la inscripción del ciclo de recorridos guiados para que vecinos y turistas visiten edificios y construcciones emblemáticas en altura y aprecien desde lo alto el territorio porteño en todo su esplendor. Los circuitos de marzo tienen cupos y reserva previa, que se puede hacer a través de https://shorturl.at/Oedmp

La Filarmónica cumple 80 años

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad inicia la temporada que celebrará sus 80 años con una función doble bajo la dirección del maestro estadounidense James Conlon, de _La voluntad infinita_, concierto centrado en la monumental Sinfonía n.º 7, “Leningrado”, de Dmitri Shostakovich. Se hará este sábado a las 20 y el domingo a las 17 en el Teatro Colón (Cerrito 628). Las entradas se pueden obtener en teatrocolon.org.ar o en la boletería.

La Boca celebra su identidad

Llega la segunda edición del festival El Tornillo con música, teatro, títeres, talleres, danzas y mucho más para disfrutar en grupo frente al escenario que Benito Quinquela Martín le regaló a Buenos Aires. Las actividades se desarrollan en el Teatro de La Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821). Toda la información se puede consultar en complejoteatral.gob.ar

Música y escultura en vivo en la Usina

Poly Pérez y Lucas Espina musicalizarán la noche mientras Tadeo Jones creará una escultura en vivo en una experiencia inmersiva en la que el sonido conduce, el arte visual responde y el público presencia la transformación de la materia al ritmo de la música. Será en la Usina del Arte (Caffarena 1) este sábado en tres turnos: 20, 21 y 22 horas.

Una “jam session” en el CC 25 de Mayo

Tres actores demuestran sus habilidades como improvisadores creando historias y un mundo nuevo a cada instante junto con el público. Juntos construyen una experiencia única, en la que la espontaneidad, creatividad y talento son los protagonistas. Será este viernes a las 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Hay que reservar en la plataforma EntradasBA.