Llega la Noche de los Templos y la música invade la Usina del Arte. Además, el gran cineasta Paolo Sorrentino ofrecerá una masterclass abierta sobre la película "Fue la mano de Dios".

La Noche de los Templos

Iglesias, sinagogas y mezquitas de la Ciudad estarán abiertas para todos este sábado entre las 20 y las 24. Habrá recorridos por más de 100 templos porteños para compartir su riqueza histórica, artística y gastronómica. Más info en buenosaires.gob.ar/DescubrirBA

Rifkin cierra la Semana del Agua

El influyente Jeremy Rifkin, famoso por sus análisis sobre el impacto de los cambios científicos y tecnológicos en la economía y el ambiente, dará una conferencia magistral este viernes a las 16.50 en el marco de la Semana del Agua. El evento convoca a más de 300 especialistas y referentes internacionales en un espacio de análisis y planificación sobre los principales desafíos vinculados al agua. Junto a Rifkin, el cierre estará a cargo del ingeniero Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño. Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041). Inscripciones: https://buenosaires.gob.ar/Semanadelagua2025

El mejor ajedrez en la Casa de la Ciudad

Este sábado desde las 14.30 y el domingo desde las 15 la Casa de Gobierno de la Ciudad (Uspallata 3150) recibe una de las citas más relevantes del ajedrez argentino: los campeonatos Rápido y Blitz Absoluto. Ambos torneos se disputarán en paralelo con la quinta y sexta ronda de la 100° Final del Campeonato Argentino Superior. El evento es abierto para todo el público. Para seguirlo en vivo: https://federacionargentinadeajedrez.org/

Fin de semana luthier

Del viernes al domingo, la Usina del Arte (Caffarena 1) se llena de música y creatividad con Luthería en Buenos Aires, un evento que reúne a más de 80 artesanos y fabricantes de instrumentos. Habrá charlas, microconciertos, talleres y una gran exposición. Toda la programación se puede consultar en usinadelarte.ar

Un paseo entre las esculturas

Ubicado en el Parque 3 de Febrero (Av. Adolfo Berro 3880), el taller MOA (Monumentos y Obras de Arte) abrió al público completamente restaurado para conocer el incansable trabajo del equipo que preserva el patrimonio escultórico que adorna las calles y plazas de la Ciudad. El acceso es libre de lunes a viernes, de 10 a 17, y los vecinos y turistas pueden inscribirse a recorridos guiados a través de [email protected]

El macho incómodo

Desde Barcelona llega No entiendo a los hombres, una producción documental que cuestiona cómo se siente el género masculino en el actual momento histórico, cuando la figura del hombre está en la mira y comienza a resquebrajarse. Se presentará el sábado 29 y el domingo 30 a las 18 en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

Sorrentino en Buenos Aires

El director italiano Paolo Sorrentino ofrecerá una masterclass abierta en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), seguida de la proyección al aire libre de su filme Fue la mano de Dios, nominada al Óscar a mejor película internacional, en Av. Corrientes y Talcahuano, a metros del Obelisco. La charla empieza a las 16 del sábado. La proyección será a las 00.30 del domingo y se suspende si llueve.

Nadine Sierra termina el ciclo Aura

Nadine Sierra, la aclamada soprano estadounidense, regresa al Colón (Cerrito 628) para cerrar el ciclo Aura. Ofrecerá una velada lírica junto al pianista Bryan Wagorn con un programa compuesto por obras de Chopin, Mozart y Verdi, entre otros. Las entradas se pueden sacar en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro.