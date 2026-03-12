Con una caravana de autos de carrera por la avenida 9 de Julio, escoltada por dos Buses Turísticos y que terminó frente al Obelisco, la Ciudad le dio la bienvenida al Gran Premio de TC 2000, una fiesta para toda la familia que se correrá el domingo en el circuito callejero de Villa Soldati.

La recorrida arrancó en la sede del Automóvil Club Argentino en la avenida Del Libertador, en Palermo, y fue un anticipo de todo lo que se vivirá este fin de semana en Buenos Aires, cuando el TC 2000, una de las principales categorías del país, ponga en marcha su temporada 2026 en un circuito urbano junto al Parque de la Ciudad, en la zona sur.Los pilotos Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GRS), Franco Vivian (Chevrolet Tracker) y Facundo Aldrighetti (Honda ZRV) hicieron rugir los motores de sus autos durante el paseo céntrico y fueron recibidos en el Obelisco por el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, y el presidente de Tango Motorsport y organizador del TC 2000, Alejandro Levy.Rodeados de una multitud, allí se tomaron la foto oficial, junto a otros corredores, con el letrero BA y el icónico monumento porteño de fondo. “Esto es una fiesta increíble que está empezando y que se va a vivir a pleno durante todo el fin de semana en el sur de la Ciudad. Y es el anticipo de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte en 2027. Fue espectacular escuchar los motores del TC 2000 rugiendo a pleno en el centro porteño; los invitamos a disfrutar de un espectáculo para toda la familia”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, en la Plaza de la República.

Durante tres días, miles de vecinos podrán acercarse a Villa Soldati para disfrutar de autos de carrera a toda velocidad en una de las competencias más convocantes del automovilismo, shows musicales en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

La competencia se desarrollará en un trazado callejero de 2.509 metros de extensión que integrará las avenidas General Roca y Escalada junto a un sector del Parque de la Ciudad, con coches que superarán los 250 km/h en la recta principal de 952 metros.

Tendrá acceso libre y gratuito para el público en un sector y marcará el inicio del campeonato de TC 2000 YPF Energía Argentina de 2026, con un condimento especial: será el regreso de la categoría más tecnológica del país a un circuito urbano porteño después de 13 años.

La actividad comenzará mañana con las prácticas libres para que los pilotos vayan ajustando la configuración y preparación de sus vehículos, y continuará el sábado con las pruebas de clasificación que ordenarán la grilla de partida.

El domingo desde las 13, ya con los motores rugiendo a pleno, miles de vecinos y familias podrán vibrar y deleitarse con un espectáculo único e imperdible. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será de 35 minutos más una vuelta y previamente correrán las categorías Fiat Competizione (10.40) y Top Race (11.35) en el mismo trazado callejero.

Además de la acción en pista, el evento contará con áreas exclusivas de entretenimiento y gastronomía y un Fan Zone con propuestas recreativas pensadas para toda la familia.

Este es el comienzo de un ambicioso calendario con vistas a 2027, cuando Buenos Aires será Capital Mundial del Deporte con el regreso confirmado del MotoGP al autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, entre otros grandes acontecimientos.

El autódromo en Villa Riachuelo hoy está en un proceso de remodelación, no se puede usar y por eso el TC 2000 correrá este fin de semana en un circuito callejero. En enero comenzaron los trabajos, que también apuntan a recibir una fecha del campeonato de Fórmula 1 para la Argentina. Las obras para ajustarlo a los estándares internacionales y transformarlo en uno de los más modernos de la región son un hito en el marco de las múltiples acciones que la Ciudad viene desplegando como parte del compromiso de la gestión de Jorge Macri para revitalizar y seguir dando impulso a la zona sur.

Todo lo que se podrá hacer en el Callejero del TC 2000

▪️Habrá un domo del Gobierno de la Ciudad donde se podrá apreciar la historia del Autódromo Oscar y Juan Gálvez a través de muestras interactivas y se entregarán fragmentos de una tribuna como recordatorio para los fanáticos.

▪️En varios stands del Fan Zone se podrán disputar carreras en simuladores de alta precisión, con estaciones de manejo, pantallas y butacas cockpit.

▪️Habrá también dos simuladores de F1 y se exhibirá una réplica de uno de los históricos autos del quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio, el "Flecha de Plata".

▪️También se podrá participar de una competencia de reflejos y conducción virtual para mayores de 18.

▪️El sector gastronómico tendrá un espacio para sentarse y disfrutar de un momento de descanso dentro del evento. Habrá un jardín cervecero.

▪️Las automotrices también tendrán sus stands con simuladores y vehículos en exhibición. Y en el espacio de Autos Clásicos la gente también podrá tomarse fotos junto a modelos históricos que forman parte de la cultura y la pasión por el automovilismo.

▪️El mundo de las motos estará bien presente: se exhibirán máquinas de cross y el grupo de policías motorizado Brigada Blanca brindará un show de acrobacias.

▪️Habrá además una colección de objetos históricos del TC 2000, incluyendo trofeos, cascos y buzos.

▪️Y en el Espacio Artista un grupo de pintores intervendrá un paredón de chapa en vivo junto con una galería de obras inspiradas en el mundo del automovilismo.

▪️Para los chicos habrá un domo de dibujo, inflables, camas elásticas y un circuito de karting a pedal.

