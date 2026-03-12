“Como parte del equipo de gestión que encabeza nuestra ahora legisladora provincial, Mayra Mendoza, es un orgullo inmenso acompañarlos en la celebración del 112º aniversario de esta querida institución”, afirmó Eva, acompañada por el presidente de la citada entidad bomberil, Daniel Persano, y el Jefe del Cuerpo, comandante Jorge Froio.

Y destacó: “Hoy quiero felicitarlos y agradecerles de todo corazón lo que hacen a diario por nuestra comunidad. Hay instituciones que atraviesan la historia y hay otras que directamente la construyen. Ustedes, con más de un siglo de vida, son parte fundamental de la identidad de Bernal. Son un ejemplo de lo que significa la comunidad organizada. Reafirmamos hoy el compromiso de seguir acompañándolos codo a codo en esta noble tarea y en nombre de todos los vecinos y vecinas del distrito de Quilmes, muchas gracias y ¡feliz aniversario!”.

Por su parte, Persano aseguró que “acá hay mucha historia. Es un momento para recordar a todos los que pasaron por esta institución. Hoy honramos a muchas vidas en estos más de cien años, compañeros que la perdieron, algunos incluso en servicio. Acá hay buenas personas y pasaron muchas más que se interesan por la vida de los otros”.

Las actividades comenzaron con el habitual izamiento de bandera, seguido de la palabra de las autoridades presentes. Durante la jornada se dio el espacio para una serie de reconocimientos a la institución en esta fecha tan especial. La intendenta interina Eva Mieri entregó una placa conmemorativa en nombre del Ejecutivo Local, al mismo tiempo que los representantes del Honorable Concejo Deliberante entregaron un diploma resaltando el compromiso que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal tiene con la comunidad.

El evento tuvo la presencia de la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, provincia de Chubut, Mabel Huenchupan, que homenajeó a los miembros del cuartel bernalense que viajaron a combatir los incendios forestales en la ciudad patagónica pocas semanas atrás, y se reconoció a brigadistas chubutenses, que también estuvieron presentes.

“Ustedes dijeron presente cuando los necesitamos hace un mes, con mucha responsabilidad y amor viajaron más de dos mil kilómetros para ayudarnos y respaldar a nuestros bomberos, dejando a sus familias y sus obligaciones. Hoy estamos para acompañarlos y agradecerles, nos dejaron una gran enseñanza y es un orgullo que sean nuestros padrinos y amigos”, señaló la titular de los bomberos de Esquel.

Estuvieron también presentes los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García, y de Ambiente y Gestión Integral de Servicios Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio; el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante local, Berenice Latorre; las y los ediles Karina Jara, Florencia Báez, Vanina Cámpora y Ezequiel Aráuz; el director regional Base Operativa Bernal, César Ugolini; el presidente de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Daniel Vicente, y el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, Jorge Irigoitía, entre otras autoridades.