Un paso más avanza da la interna libertaria, luego que la agrupación de profesionales de La Libertad Avanza Quilmes, La Púrpura, no consolidó lista para las elecciones del Colegio de Abogados de Quilmes. Hecho que genera aún más ruido del que había adentro.

El cierre de listas fue el pasado fin de semana, y con tantos abogados en sus filas los libertarios quilmeños no lograron consolidar una lista para participar de elecciones. Ni el titular del PAMI Regional, Esteban Hoyos; ni el concejal Leandro Goria; Karina Van Startt, responsable del ANSES Solano; Asencio Riquelme, responsable del ANSES Quilmes; Ethel Matecich creadora del grupo La Púrpura, quien semanas atrás pateó el tablero; y la lista sigue; fueron convocados para el armado de la nómina. Los libertarios que sí competirán, y forman parte de la lista “Unidos por la Colegiación” son Andrea Agüero, titular del ANSES Bernal, y Fabián Braz.

Dato que no pasó desapercibido para nadie en el mundillo de la política local. “Están solo para la foto. El otro día Fabricio Martínez se sacó la foto con La Púrpura Quilmes, y ahora no pueden armar una lista”, se reía un abogado tras el cierre.