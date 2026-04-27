El Intendente fue entrevistado por chicos de la Primaria N° 33 y el Jardín N° 920

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Escuela Primaria N° 33 “Víctor Mercante” y el Jardín de Infantes N° 920 “Los Ceibos”, donde fue entrevistado por los estudiantes y nenes, y disfrutó la jornada junto a la comunidad educativa.



La Primaria N° 33 cuenta con orientación en Ciencias Sociales y trabaja sobre todas las personalidades del distrito, como proyecto institucional. Es así que, los y las estudiantes profundizaron en la trayectoria del intendente Carlos Balor y la nueva gestión municipal, y lo entrevistaron.

Tras la visita, Balor expresó: “Los estudiantes de la Primaria N° 33 me hicieron una hermosa entrevista. Cada pregunta me emocionó… ¡No se imaginan lo que generan! También recorrí el Jardín de Infantes N° 920, donde la alegría y las ganas de aprender se sienten en cada rincón. Charlamos con los chicos y docentes, que todos los días sostienen con compromiso una educación pública que nos llena de orgullo”.

Asimismo, Marcela Porta, directora de la Primaria N° 33 -que cuenta con una matrícula de 136 estudiantes-, comentó: “Hoy es un día muy importante porque recibimos la visita de nuestro intendente Carlos Balor. Estamos agradecidos por visibilizar nuestra escuela y brindar interacción y cariño hacia los chicos. En estos momentos, donde es tan difícil la situación actual para nuestras familias, contamos con el acompañamiento del Intendente, quien se interiorizó acerca de las necesidades de nuestra institución y de nuestra comunidad educativa. Nuestra escuela pasó a tener jornada completa en 2024, gracias a la gestión del Dr. Juan José Mussi. Esta comunidad va a estar siempre agradecida con este acompañamiento”.

Por su parte, Valeria López, directora del Jardín de Infantes, comentó: “Para nosotros, hoy fue un día muy importante. Tuvimos el honor de recibir al intendente municipal Carlos Balor. Actualmente, la Municipalidad está realizando obras de infraestructura en el Jardín, para mejorar el edificio y que los chicos puedan disfrutarlo. Agradecemos que el Municipio le dé tanta importancia a la educación; siempre recibimos acompañamiento en Berazategui”.

Estuvieron presentes, además, integrantes del Gabinete municipal; y la inspectora jefa distrital Gladys Ramírez.

La Primaria N° 33 cuenta con orientación en Ciencias Sociales y trabaja sobre todas las personalidades del distrito, como proyecto institucional. Es así que, los y las estudiantes profundizaron en la trayectoria del intendente Carlos Balor y la nueva gestión municipal, y lo entrevistaron.Asimismo, Marcela Porta, directora de la Primaria N° 33 -que cuenta con una matrícula de 136 estudiantes-, comentó: “Hoy es un día muy importante porque recibimos la visita de nuestro intendente Carlos Balor. Estamos agradecidos por visibilizar nuestra escuela y brindar interacción y cariño hacia los chicos. En estos momentos, donde es tan difícil la situación actual para nuestras familias, contamos con el acompañamiento del Intendente, quien se interiorizó acerca de las necesidades de nuestra institución y de nuestra comunidad educativa. Nuestra escuela pasó a tener jornada completa en 2024, gracias a la gestión del Dr. Juan José Mussi. Esta comunidad va a estar siempre agradecida con este acompañamiento”.Por su parte, Valeria López, directora del Jardín de Infantes, comentó: “Para nosotros, hoy fue un día muy importante. Tuvimos el honor de recibir al intendente municipal Carlos Balor. Actualmente, la Municipalidad está realizando obras de infraestructura en el Jardín, para mejorar el edificio y que los chicos puedan disfrutarlo. Agradecemos que el Municipio le dé tanta importancia a la educación; siempre recibimos acompañamiento en Berazategui”.Estuvieron presentes, además, integrantes del Gabinete municipal; y la inspectora jefa distrital Gladys Ramírez.