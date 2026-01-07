El intendente de Berazategui, Carlos Balor, se reunió con su par de La Plata, Julio Alak, con quien dialogó sobre distintas problemáticas comunes y proyectos de trabajo articulado de cara al 2026.

Durante el encuentro, Balor señaló: "Dialogamos sobre problemáticas comunes y distintos proyectos, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y el desarrollo de nuestras ciudades".

Asimismo, el Intendente destacó: "Siguiendo el legado de Juan José Mussi, continuamos articulando acciones con otros municipios para brindar mejores respuestas a nuestros vecinos y vecinas, y acompañar el crecimiento de Berazategui".

De esta manera, se ratificó la voluntad de ambas gestiones de seguir fortaleciendo el trabajo articulado entre municipios, para el desarrollo regional y el bienestar de sus comunidades.