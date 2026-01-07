A través de un comunicado de prensa, la Multisectorial de Quilmes, integrada por representantes sindicales, sociales, religiosos, políticos y de organizaciones de base de Quilmes, se solidarizan ante el despido de 65 trabajadores de Sealed Air Argentina SA.

"No podemos dejar de señalar que la actual política laboral-económica de Milei, en beneficio de los sectores más concentrados de la economía y de las multinacionales, colocan a los trabajadores en una verdadera encerrona.

Políticas de impulso de la especulación financiera, destrucción del aparato productivo, disminución de la actividad económica, el anclaje de la inflación bajando el poder adquisitivo de los salarios y consecuente precarización de la vida de todos; pone a los trabajadores y sus representantes sindicales a merced de las políticas antiobreras que tanto conocemos.

Hoy son los compañeros de Sealed Air como ayer lo fueron los trabajadores de PYMES y de grandes empresas como Whirpool. Todos víctimas de la política económica de este gobierno cipayo y entreguista y de la conducta depredatoria de los dueños del capital.

APOYAMOS EL PARO EN SEALED AIR, NO A LOS DESPIDOS."