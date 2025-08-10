En un día soleado, los integrantes de la lista de Fuerza Patria Quilmes fueron presentados oficialmente por la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, quien se postula también como candidata a Diputada Bonaerense en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en territorio provincial.

“Los y las candidatos y candidatas de @fuerzapatria.quilmes. Un conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad que venimos trabajando por ella desde hace más de cinco años y que queremos seguir asumiendo responsabilidades por todos aquellos a quienes debemos seguir llevándoles dignidad”, afirmó Mayra.

“El 7 de septiembre, te pedimos que acompañes con tu voto a @soler.ce y a toda la lista de #FuerzaPatria, que es la lista de @cristinafkircher en #Quilmes”, finalizó.