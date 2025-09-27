La realidad social de los barrios se consolida como el “espejo” más crudo de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Mientras las cifras de pobreza escalan, el Polo Social y Productivo Pedro Coria junto a la

organización civil ASFAyD redoblan sus esfuerzos para ofrecer un paliativo inmediato a las familias con ingresos insuficientes.

En la jornada de hoy, 26 de septiembre, la entidad realizó una entrega masiva de módulos alimentarios en Villa la Florida, Quilmes, su sede principal. El objetivo, según comunicaron referentes como Facundo Maximiliano Coria y Andrea Duarte, fue brindar un “alivio tangible e inmediato” a las familias que hacen “malabares imposibles para superar la línea de indigencia.”

La nota de la organización civil es contundente en su análisis político: “Los barrios son un espejo de las políticas del Gobierno de Milei, las cifras de la pobreza duelen y necesitan respuestas urgentes”. Si bien reconocen que la entrega de alimentos “No es una solución definitiva”, destacan que en el actual contexto de necesidad, la organización y la solidaridad se vuelven “vitales”.

La acción en Villa la Florida es un ejemplo de la creciente respuesta comunitaria ante lo que la organización describe como un desafío cotidiano para miles de familias. El mensaje final es claro y apunta a la cohesión social: “Somos una comunidad activa y comprometida. Nadie se salva solo.”

La crisis económica y la suba de la indigencia, exacerbada por la pérdida de poder adquisitivo y los recortes en áreas sociales, obligan a las organizaciones a ubicarse como la “columna vertebral” del sostenimiento alimentario de una población vulnerable.