L anús Gobierno llevará adelante una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre.  

En los clásicos mercados a cielo abierto, las y los vecinos podrán adquirir productos artesanales elaborados por las y los emprendedores locales a precios populares. La actividad se suspende por lluvia.

Cronograma:

 

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

 

Feria de artesanías

 

  • Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

De 11 a 19:30 horas.

 

  • Plaza Sarmiento

(Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).

De 11 a 19:30 horas

 

  • Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

De 10 a 21 horas

 

Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos

De 11 a 00 horas

 

  • Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

 

  • Plaza Villa Obrera

(Eva Perón 2400, Lanús Este).

 

  • Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

 

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

 

Feria de artesanías

 

  • Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

De 11 a 19:30 horas.

 

  • Plaza Sarmiento

(Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).

De 11 a 19:30 horas.

 

  • Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

De 10 a 21 horas.

 

Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos

De 11 a 00 horas

 

  • Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

 

  • Plaza Villa Obrera

(Eva Perón 2400, Lanús Este).

 

  • Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

 

Paseo de compras

 

  • Auyero

Parque Municipal Eva Perón

(Córdoba 2300, Remedios de Escalada).

De 9 a 20 horas

 

  • 29 de Septiembre

(29 de Septiembre 2100, Lanús Este).

De 10 a 18 horas

 

  • Del Oeste

(Joaquín V. González 2900, Lanús Oeste).

De 13 a 16.30 horas

 

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

 

Feria de artesanías

 

  • Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

De 10 a 21 horas

 

Paseo de compras

 

  • Auyero

Parque Municipal Eva Perón

(Córdoba 2300, Remedios de Escalada).

De 9 a 20 horas

 

Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos

De 11 a 00 horas

 

  • Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

 

  • Plaza Villa Obrera

(Eva Perón 2400, Lanús Este).

 

  • Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).