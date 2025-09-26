L anús Gobierno llevará adelante una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre.
En los clásicos mercados a cielo abierto, las y los vecinos podrán adquirir productos artesanales elaborados por las y los emprendedores locales a precios populares. La actividad se suspende por lluvia.
Cronograma:
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
Feria de artesanías
- Plaza Constitución
(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Sarmiento
(Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).
De 11 a 19:30 horas
- Plaza Mariano Moreno
(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).
De 10 a 21 horas
Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos
De 11 a 00 horas
- Plaza Constitución
(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).
- Plaza Villa Obrera
(Eva Perón 2400, Lanús Este).
- Plaza Mariano Moreno
(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
Feria de artesanías
- Plaza Constitución
(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Sarmiento
(Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Mariano Moreno
(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).
De 10 a 21 horas.
Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos
De 11 a 00 horas
- Plaza Constitución
(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).
- Plaza Villa Obrera
(Eva Perón 2400, Lanús Este).
- Plaza Mariano Moreno
(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).
Paseo de compras
- Auyero
Parque Municipal Eva Perón
(Córdoba 2300, Remedios de Escalada).
De 9 a 20 horas
- 29 de Septiembre
(29 de Septiembre 2100, Lanús Este).
De 10 a 18 horas
- Del Oeste
(Joaquín V. González 2900, Lanús Oeste).
De 13 a 16.30 horas
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
Feria de artesanías
- Plaza Mariano Moreno
(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).
De 10 a 21 horas
Paseo de compras
- Auyero
Parque Municipal Eva Perón
(Córdoba 2300, Remedios de Escalada).
De 9 a 20 horas
Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos
De 11 a 00 horas
- Plaza Constitución
(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).
- Plaza Villa Obrera
(Eva Perón 2400, Lanús Este).
- Plaza Mariano Moreno
(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).