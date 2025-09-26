L anús Gobierno llevará adelante una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre.

En los clásicos mercados a cielo abierto, las y los vecinos podrán adquirir productos artesanales elaborados por las y los emprendedores locales a precios populares. La actividad se suspende por lluvia.

Cronograma:

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

Feria de artesanías

Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Sarmiento

(Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).

De 11 a 19:30 horas

Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

De 10 a 21 horas

Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos

De 11 a 00 horas

Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

Plaza Villa Obrera

(Eva Perón 2400, Lanús Este).

Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

Feria de artesanías

Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Sarmiento

(Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este).

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

De 10 a 21 horas.

Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos

De 11 a 00 horas

Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

Plaza Villa Obrera

(Eva Perón 2400, Lanús Este).

Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

Paseo de compras

Auyero

Parque Municipal Eva Perón

(Córdoba 2300, Remedios de Escalada).

De 9 a 20 horas

29 de Septiembre

(29 de Septiembre 2100, Lanús Este).

De 10 a 18 horas

Del Oeste

(Joaquín V. González 2900, Lanús Oeste).

De 13 a 16.30 horas

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

Feria de artesanías

Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).

De 10 a 21 horas

Paseo de compras

Auyero

Parque Municipal Eva Perón

(Córdoba 2300, Remedios de Escalada).

De 9 a 20 horas

Feria de emprendimientos y puestos gastronómicos

De 11 a 00 horas

Plaza Constitución

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina).

Plaza Villa Obrera

(Eva Perón 2400, Lanús Este).

Plaza Mariano Moreno

(Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada).