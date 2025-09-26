La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó un encuentro de participación ciudadana en compañía de funcionarios, junto a vecinos de la zona de las calles 855 y 885, de Villa la Florida, donde anunció la construcción de pavimentos para el barrio, desarrollados con un 100% de inversión comunal.

“A pesar de un contexto recontra difícil vamos a hacer estas obras con el aporte de todos los vecinos y vecinas, porque esa tasa municipal que se paga está reinvertida en los barrios. Milei no hace una política para la gente, ni le devuelve algún beneficio o garantiza un derecho para los vecinos. Ni una. Pero nosotros en este contexto de muchísima dificultad que nos toca gobernar, seguimos avanzando. Y para eso, hay que comenzar a ponerle un freno a Milei, esta vez desde el Congreso Nacional”, destacó Mayra acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

La Jefa comunal afirmó: “Como intendenta, no saben lo difícil que es gobernar con un presidente que nos dejó tirados, que les quitó los remedios a los jubilados y abandonó a las familias con personas con discapacidad. Nosotros tratamos de cumplir o garantizar las urgencias. Entonces, necesitamos que haya un Gobierno Nacional que nos cuide, que nos proteja a todos y a todas. Y eso es votando la boleta única de papel de Fuerza Patria, que es la que tiene la bandera argentina que nos representa y nos une a todos. Y es la fuerza política de Cristina, la del gobernador Axel Kicillof, la que puede hacer fuerza dentro del Congreso Nacional para frenar el desastre que está haciendo Milei”.

Mayra insistió: “Eso es lo que siento como obligación como ciudadana, pero además como militante política y como Intendenta de contar de hablar y expresar hoy con mis vecinos y vecinas, que el 26 de octubre se vota de otra manera y que hay una fuerza política que es la que tiene que parar a Milei con el acompañamiento de la mayoría de los vecinos de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires y ojalá, de todo el país, que es la de Fuerza Patria”.

En ese marco, Ceci Soler, aseveró: “Desde mi responsabilidad como secretaria de Obras Públicas hoy me toca darles una buena noticia que se viene para el barrio, sabemos que es algo esperado desde hace muchos años y que cuesta mucho trabajo de esta gestión para poder ahora estar anunciando esta etapa de pavimentos. Esto es un compromiso de gestión que asumimos en el año 2019 de poder pavimentar 400 cuadras en un principio, felizmente en la primera gestión hemos llegado a duplicarlas y pavimentamos 800 cuadras, hoy estamos pasando las 1.000 y esperamos seguir avanzando”.

El proyecto corresponde a la pavimentación con hormigón de las primeras 14 nuevas cuadras de asfalto para el barrio Monteverde. Los trabajos tendrán como objetivo completar la conectividad del mencionado barrio con la calle 850 y la avenida Monteverde, además de mejorar las condiciones de vida de los lugareños, dando la posibilidad del correcto arribo de ambulancias y recolección de basura y la eliminación de zanjas y estancamiento de agua. La obra contempla también la construcción de sumideros, cámaras de inspección y cañerías, con desembocadura al arroyo las Piedras en la calle 855.

En este sentido, la vecina Erica Zapata contó: "Esto es una alegría para el barrio, que haya mejoras y recibirla a la Intendenta fue un gusto. Todo lo que sea bueno para el barrio y mejore la calidad de vida de los vecinos es ideal. Que hayan venido significa que están interesados en los vecinos, es totalmente positivo y se va a lograr lo que se prometió, así que es espectacular".