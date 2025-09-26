A instancia del proyecto presentado por el Presidente del HCD Lanús, Agustín Balladares, el joven que asiste al Instituto Santa Faz, fue el protagonista del emotivo reconocimiento.

Gastón Díaz es un estudiante secundario de 17 años que asiste al Instituto Santa Faz de Lanús y es uno de los 10 finalistas seleccionado entre 12 mil estudiantes de 150 países. para ganar el Global Student Prize, una distinción organizada por Chegg.org y la Fundación Varkey, que dará al ganador un premio de 100 mil dólares.

Entre otros logros está la creación de una aplicación de marketing digital, que fue reconocida por Microsoft. Fue protagonista del Campamento Nacional de Ciencias para jóvenes en el Estado de Virginia, que organiza el Departamento de Estado de EEUU. Y participó en varias oportunidades de las olimpiadas de matemáticas y ejerce a su corta edad la docencia dando clases de Matemáticas e informática. También participa solidariamente entregando a través de organizaciones de la sociedad desayunos a niños y niñas en situación de calles.

En esta marco Balladares destacó: “En la sesión de día de hoy hemos tratado varios temas importantes para los vecinos y vecinas de mi querida Lanús, pero lo de Gastón nos emociona, nos enorgullece y nos hace redoblar los esfuerzos para volver a ser un lugar, una ciudad, un partido que alguna vez fuimos y queremos recuperar para el buen vivir de todos. Gastón con su esfuerzo y dedicación es uno de los jóvenes de Lanús que nos marca el camino y nos traza el horizonte a alcanzar”, sostuvo el Presidente del HCD de Lanús.