El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, se manifestó contra la decisión del presidente Javier Milei, al ordenar la suspensión del pago de las jubilaciones de ex integrantes del ejecutivo nacional y las pensiones a sus viudas.

El Defensor de Avellaneda considera que “la decisión de Milei responde a una lógica selectiva injusta que no hace más que perpetuar una estructura desigual y elitista de la política argentina. Esta medida excluye de manera inexplicable a ciertos sectores, como es el caso de la viuda del ex presidente Menem, Zulema Yoma, cuya pensión no se verá afectada por la decisión dictatorial de Milei”.

Agregó García que “este tipo de decisiones, que responden más a una persecución política que a una lucha contra los privilegios, no solo son un retroceso en términos de equidad social, sino que también continúan generando un clima de hostilidad y división política en el país. En lugar de unificar, estas políticas buscan criminalizar a quienes ejercieron la función pública en un contexto democrático.”

El Defensor del Pueblo de Avellaneda declaró: “es preocupante que ésta medida se enmarque en una agenda política de derecha, en lugar de promover una verdadera justicia social. Milei usa el aparato del Estado para atacar a sus opositores, mientras permite que otros sectores privilegiados, y responden a sus mandatos, permanezcan intactos. La dictadura de la ultra derecha libertaria se está consolidando con éstas decisiones.”

Para finalizar, el Defensor del Pueblo de Avellaneda dijo: “invito al presidente Milei, a hacer público el listado de jubilaciones y pensiones del ejecutivo nacional que suspenden su pago. De la publicación de ese listado surgirá si realmente se trata de una medida discriminatoria, o no”