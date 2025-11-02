ATE Provincia concretó la firma de un memorando de cooperación con el Consejo Sindical Municipal de Shanghái. Mediante el documento, acordado en la sede nacional de CTA Autónoma, ambas organizaciones se comprometen a la promoción de los derechos de los trabajadores, así como a fortalecimiento de los sindicatos en el desarrollo social y económico.

Estuvieron presentes Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense; Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de relaciones internacionales de CTA Autónoma; Daniel Jorajuria Kahrs, secretario administrativo de la Central y Leo Vásquez, secretario de organización del ATE Buenos Aires. La delegación shanghainesa estuvo encabezada por Hou Jijun, vicepresidente del Consejo.

Claudio Arévalo consideró “positivos” la reunión y el acuerdo: “Desde nuestra provincia los estatales estamos tendiendo lazos de fraternidad e iniciando una nueva etapa de dialogo y cooperación con los municipales de Shanghái”, dijo.

Agregando que “ATE bonaerense tiene la decisión de sentar una base sólida para la cooperación futura y establecer un mayor compromiso en asuntos multilaterales”.

El memorando establece la designación de delegaciones para visitarse mutuamente e intercambiar experiencias laborales, sindicales y fortalecer una cooperación amistosa. También fija como objetivo el intercambio de opiniones sobre temas de interés común, como la construcción de fuerza laboral industrial; la protección de derechos frente a los desafíos globales y la solidaridad global.