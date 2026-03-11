La venta de pan se desplomó un 45% en la provincia de Buenos Aires durante el primer trimestre y en La Plata los comerciantes aseguran que la caída del consumo se profundiza día a día.

Panaderos locales advierten que cambió el hábito de compra: muchos clientes ya no llevan 1 kilo de pan y optan por un cuarto o menos. Según la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), además el consumo de facturas cayó cerca de un 85%.

Por ejemplo, en varios distritos del Conurbano el kilo de pan se ubica actualmente entre los $3.000 y $3.500, valores que, según el sector, resultan difíciles de reducir debido al costo de los insumos.