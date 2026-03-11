El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó ayer en el Parque La Estación la entrega de kits a los alumnos de las escuelas primarias N° 5, 24, 27, 61 y 66.

Los kits contienen un par de zapatillas, una mochila y un guardapolvo. Como requisito, hay que presentar el DNI original y fotocopia del niñx y original del adulto responsable.

“De punta en blanco” es un programa municipal para todos lxs chicos de escuelas primarias públicas y 100% subvencionadas de Avellaneda. Fue creado en 2019 y ya entregó más de 56.800 kits, llegando a 73 primarias locales de distintas modalidades de nuestra ciudad.

Por otro lado, en articulación con la Secretaría de Salud local, se llevó adelante el operativo del programa “Te veo bien” que, luego de controles visuales, otorga un par de lentes a los niños sin cobertura médica. Además, hay control bucal y de vacunas.

También se pueden realizar consultas y trámites en los stands del Observatorio Social y tramitar la actualización del DNI en el stand del Registro Provincial de las Personas.

Del operativo participaron las secretarias de Desarrollo Social, Paula Bonetti; de Educación, Claudia Colaso; y de Salud, Virginia Algañaraz.

Las entregas se realizan de 17 a 18.30 en Güemes 700. La fecha de entrega correspondiente a cada escuela está disponible en https://www.mda.gob.ar/noticias/comienza-la-entrega-de-kits-de-punta-en-blanco/