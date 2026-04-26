El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su firme rechazo al Decreto 253/2026, el cual traspasa rutas nacionales a las provincias y habilita el cobro de peaje directo. Según el organismo, esta medida representa un "abandono de obligaciones" por parte del Estado Nacional.

Puntos clave del reclamo:

* Ilegalidad y Falta de Ley: El traspaso viola el Artículo 75 de la Constitución Nacional, ya que no existe una ley formal del Congreso que lo avale ni una transferencia de presupuesto para que las provincias mantengan las rutas.

* El Peaje como "Estafa": CONADUV sostiene que el peaje actual funciona como un impuesto encubierto. Argumentan que ya existe el Impuesto a los Combustibles para este fin, por lo que cobrar peaje genera una doble imposición sin garantizar mejoras reales en las rutas.

* Impacto Económico: Advierten que la medida encarecerá la logística, afectará a las economías regionales y restringirá el derecho constitucional a la libre circulación (Art. 14).

* Falta de Seguridad Vial: El comité señala que el sistema de concesiones por peaje ha sido un fracaso técnico que no ha reducido la siniestralidad.

La propuesta del Comité:

1. Jerarquizar Vialidad Nacional: Devolverle el rol rector en la política vial del país.

2. Uso correcto de fondos: Destinar la recaudación de impuestos a los combustibles exclusivamente a las rutas para eliminar las barreras de peaje.

3. Transporte Multimodal: Implementar un plan estratégico que integre rutas, ferrocarriles y vías fluviales para mejorar la competitividad nacional.