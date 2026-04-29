El encuentro dio lugar a más de 1370 entrevistas de negocios. Las Rondas de Negocios son una exitosa política provincial para incentivar la interacción entre empresas bonaerenses y promover la actividad productiva y comercial

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lomas de Zamora, con acompañamiento de la Cámara de Comercio e Industria local, organizaron este miércoles una nueva Ronda de Negocios, que se llevó adelante en el Espacio Gea local y contó con la participación de 240 pymes y cooperativas de la zona, dando lugar a más de 1370 entrevistas formales de negocios.

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 108 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a 23.400 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; y con un total de 87.000 entrevistas concretadas a la fecha. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial, impulsada por el Gobernador Axel Kicillof a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa. En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial. Frente a este escenario a nivel nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa políticas públicas orientadas al acompañamiento de las pymes, fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo industrial y comercial como motor de crecimiento y desarrollo social.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora y de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, Camilo Alberto Kahale.

Las próximas Rondas de Negocios Multisectoriales organizadas por el Estado provincial serán en Ramallo el miércoles 13/05; y en la localidad de América, municipio de Rivadavia, se llevará a cabo la Ronda de Negocios Regional que incluirá también a los partidos de General Villegas y Pellegrini, el jueves 21/05. Para más información e inscripción, ingresar en gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios.