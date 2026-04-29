El Municipio de Quilmes informa que con la participación de la intendenta interina, Eva Mieri, se llevó a cabo en Quilmes TEC, ubicado en Lamadrid al 1500, en la zona oeste del distrito, el primer encuentro 2026 de la Mesa Distrital de Educación, Trabajo y Producción del COPRET Quilmes, espacio que este año cumple su séptimo año de funcionamiento ininterrumpido. Del encuentro participaron autoridades y referentes del sistema educativo, el municipio y el mundo del trabajo, con el objetivo de presentar la agenda de trabajo 2026 y repasar los resultados alcanzados durante 2025.



"La motosierra está para matar"

Mendoza fue punzante al analizar la metáfora principal del Gobierno. Para la diputada, el ajuste dejó de ser una cifra macroeconómica para convertirse en un daño físico y emocional en los hogares argentinos.

Crueldad sanitaria: Denunció el desfinanciamiento de tratamientos oncológicos, vacunas y remedios para jubilados. "Esa motosierra efectivamente está lastimando", sentenció.

Ajuste al esparcimiento: Señaló que el sacrificio pedido por el Ejecutivo obliga a las familias a recortar "la propia vida", eliminando incluso los paseos familiares, que definió como una "inversión" en bienestar.

Pluriempleo de supervivencia: Describió la realidad de trabajadores que, tras cumplir su jornada, deben recurrir a aplicaciones de delivery o transporte para "acceder a lo mínimo".

Ataque frontal a Milei, Adorni y "el circo" de la Libertad Avanza

La legisladora no escatimó en insultos y acusaciones hacia la cúpula oficialista, cuestionando los viajes del Presidente y la idoneidad de sus funcionarios.

“Milei vive en Narnia y se la pasa viajando con la hermana mientras entrega y regala la Argentina. No se sabe bien para qué viaja”.

Sobre el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue lapidaria: lo tildó de "caradura y cínico", contrastando su actitud en el Congreso con los "banquetes y ocho cubiertos" de la Fundación Libertad. Además, lanzó una grave acusación de corrupción vinculando al Presidente y a Karina Milei con el manejo de criptomonedas y negocios oscuros en el Estado.

Justicia y "Anormalidad": El reclamo por CFK

Mendoza situó la detención de Cristina Fernández de Kirchner como el eje de la crisis institucional que vive el país. Para la diputada, no existe una verdadera división de poderes mientras la principal líder de la oposición esté bajo lo que considera una condena injusta.

Mafias libres: Denunció una doble vara judicial: "Ves a Cristina detenida y a tipos que forman parte de mafias libres, jugando a las cartas por el mundo".

El Estado como botín: Acusó al actual Gobierno de ver a la Argentina como un "negocio" y no como una nación a proteger.

Un cierre sin concesiones

Para Mayra Mendoza, el límite del esfuerzo popular ha sido sobrepasado. Su mensaje final fue un llamado a la "reacción" frente a lo que considera un gobierno que utiliza el poder para "romper, herir y matar" la estructura social del país. "No nos tenemos que acostumbrar a vivir así", concluyó.