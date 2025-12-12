La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la secretaria de Educación y Culturas local, Evangelina Ramírez, estuvieron presentes este jueves en la Escuela Primaria Nº 16 "Granaderos de San Martín", ubicada en Rodolfo López 533, de Quilmes Oeste, que recibió distintos aportes económicos para comprar materiales para realizar refacciones en el edificio, a través del programa municipal "Quilmes Coopera".

"En el marco de Quilmes Coopera, estuvimos en la EP 16, donde llevamos adelante mejoras edilicias para garantizar más inclusión y bienestar para los niños y niñas que asisten diariamente. Nos parece fundamental, en un contexto tan hostil para la educación pública de nuestro país, seguir invirtiendo en mejorar los espacios educativos de nuestra querida ciudad de Quilmes. Como digo siempre, gobernamos para que las nuevas generaciones vivan mejor de lo que vivimos nosotros y, para esto, es más que indispensable un Estado presente", señaló Mayra.

Por su parte, el director de la EP Nº 16, Fabián Mendiola destacó: "La importancia de cuando el Estado, en este caso el Municipio, está presente para las escuelas es vital, mejora la educación y la calidad dentro de la institución de cada uno de nuestros chicos, eso es fundamental. Sin un Estado presente es muy difícil que las cosas se puedan realizar dentro de la escuela".

En este contexto, la obra incluyó pintura de patio y de la fachada completa, y se realizó una ampliación de cocina y un nuevo baño para personas con discapacidad. Además, se repararon las filtraciones en el SUM y las aulas, y se hizo la remodelación y subdivisión en Dirección y Secretaría.

A través del financiamiento recibido por el programa "Quilmes Coopera" la Escuela Primaria 16 ha podido llevar adelante su proyecto "Escuela Primaria deportiva: Formación Integral a través del deporte escolar". Adquirieron un arco de fútbol, pelotas de fútbol, un aro de básquet, una pelota de básquet, un cubo deportivo, paneles, rompecabezas, mesa de actividad, juegos de recorridos, sogas, pecheras, colchonetas, red de vóley, pelota de vóley, espuma de polietileno y cobertura de lona.

El proyecto promueve la formación integral de los estudiantes favoreciendo a través del deporte el desarrollo motor, cognitivo, emocional y social, y fomentando el trabajo en equipo, valores como la solidaridad, respeto a las reglas y por los demás. Se trata de actividades deportivas que tendrán centralidad en las clases de educación física, haciendo foco en tres disciplinas: fútbol, vóley y handball.

El Programa "Quilmes Coopera 2025. Proyectos educativos de la comunidad", es una iniciativa de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio que se trabaja articuladamente con la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar y llevó financiamiento a más de 100 escuelas del distrito. "Quilmes Coopera" tiene el objetivo de fortalecer el rol de las cooperadoras escolares mediante el otorgamiento de subsidios destinados a la compra de equipamiento pedagógico, para potenciar los proyectos institucionales a través de la compra de materiales como equipos de sonido, proyectores, materiales para proyectos de radio, artísticos, musicales, material de librería, etc.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, y su par de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; y los directores generales de Educación, Leonardo Casazza, y de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli, entre otros funcionarios y autoridades escolares.